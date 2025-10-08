Pompierii ISU Olt, în acțiune după ploile torențiale din Slatina și Caracal

Ploile abundente care au căzut în județul Olt, aflat sub cod portocaliu de precipitații, au generat primele misiuni pentru echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.

Miercuri dimineață, 8 octombrie 2025, în municipiul Slatina, pompierii Detașamentului Slatina au intervenit pe strada Nicolae Bălcescu, unde o curte a fost inundată. Militarii au acționat cu o motopompă transportabilă pentru evacuarea apei și prevenirea producerii unor pagube. Tot în cursul dimineții, în municipiul Caracal, echipajele Detașamentului Caracal au fost solicitate pe strada Antonius Caracalla, după ce un copac a fost doborât de vânt și a blocat carosabilul. Pompierii au acționat prompt pentru degajarea acestuia, traficul fiind reluat în scurt timp. Potrivit ISU Olt, nu s-au înregistrat pagube materiale și nu au fost persoane rănite în urma fenomenelor meteo.

Autoritățile reamintesc populației să manifeste prudență pe durata codului portocaliu, să evite deplasările inutile și să sesizeze la numărul de urgență 112 orice situație care poate pune în pericol viața sau bunurile.