Oltenia Padel Open 2025. Slatina și Craiova unesc forțele pentru cel mai tare weekend de padel al toamnei!

Oltenia Padel Open 2025. Slatina și Craiova unesc forțele pentru cel mai...

În perioada 24–26 octombrie 2025, iubitorii de padel din întreaga regiune sunt așteptați la Oltenia Padel Open, un eveniment sportiv de amploare organizat în parteneriat de Clubul Sportiv Municipal Slatina și Flux Arena Craiova. Cele două centre sportive își unesc resursele pentru a oferi pasionaților de padel o experiență de competiție intensă, distracție și spirit de echipă.

Turneul se va desfășura pe trei terenuri acoperite, două la Flux Arena Craiova și unul la CSM Slatina, pregătite să găzduiască meciuri spectaculoase și o atmosferă incendiară.

„Ne dorim să aducem împreună comunitatea de padel din toată Oltenia și nu numai. Va fi un weekend dedicat sportului, prieteniei și fair-play-ului”, au transmis organizatorii.

Participanții se vor putea înscrie în șase divizii: Divizia 1, Divizia 2, Divizia 3, Divizia 4, Mixt, Feminin. Astfel, turneul este deschis atât jucătorilor experimentați, cât și celor aflați la început de drum în acest sport tot mai popular. Pe toată durata competiției, Kineto Plus va fi partenerul oficial pentru recuperare și kinetoterapie, asigurând sprijinul medical și fizic al sportivilor.

Evenimentul promite o serie de beneficii și surprize pentru participanți:

– Tricou oficial oferit fiecărui jucător;

– Meciuri transmise live și interviuri exclusive;

– Apă și prânz asigurate de cluburile organizatoare;

– Trofee pentru primele trei locuri din fiecare categorie;

– Multe alte surprize.

Printre sponsorii principali ai competiției se numără: Electro-Flux, BRD Groupe Societe Generale, ALRO Slatina, Prysmian și Devin.

Înscrierile sunt deja deschise pe platforma RankedIn, iar locurile se ocupă rapid. Cei interesați pot accesa linkul oficial al competiției: Link