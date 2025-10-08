Florin Barbu, înaintea discuțiilor cu Comisia Europeană: „România cere o Politică Agricolă Comună echitabilă și un buget menținut”

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat marți, 7 octombrie 2025, că România își va susține ferm poziția privind viitoarea Politică Agricolă Comună post-2028, în cadrul discuțiilor care vor avea loc cu comisarul european pentru Agricultură. Declarația a fost făcută după o întâlnire desfășurată la sediul MADR cu reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare.

„Continuăm dialogul cu formele asociative cu privire la viitorul agriculturii. Ne dorim o Politică Agricolă Comună clară, echitabilă și cu un buget cel puțin la nivelul actualei perioade de programare”, a transmis ministrul Florin Barbu.

Potrivit acestuia, mesajele transmise de fermierii români sunt ferme și reflectă prioritățile sectorului agricol național:

– menținerea caracterului separat al PAC față de Politicile de Coeziune;

– păstrarea nivelului actual de cofinanțare al intervențiilor;

– asigurarea unui buget cel puțin egal cu actualul, de 21,47 miliarde euro;

– respingerea plafonării și degresivității plăților directe, considerate măsuri care ar afecta competitivitatea exploatațiilor medii și mari;

– continuarea investițiilor în sistemele de irigații și în procesarea produselor agricole, pentru creșterea rezilienței fermelor și valorificarea superioară a producției;

– stabilirea unui buget distinct pentru Programul UE pentru școli și pentru sectorul viti-vinicol.

Ministrul Barbu a subliniat că România nu va accepta nicio propunere a Comisiei Europene care nu reflectă nevoile reale ale producătorilor agricoli. „Așa cum am făcut de fiecare dată, voi transmite mesajul fermierilor români comisarului european, iar România nu va accepta propunerea privind viitoarea PAC, dacă aceasta nu răspunde nevoilor reale ale producătorilor și fermierilor noștri”, a declarat ministrul.