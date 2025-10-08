Dr. Alina Marinela Pătruț, medic specialist în medicină de urgență, noul membru al echipei UPU Slatina

Spitalul Județean de Urgență Slatina își întărește echipa cu un nou specialist dedicat. Dr. Alina Marinela Pătruț, medic specialist în medicină de urgență, s-a alăturat recent Unității de Primiri Urgențe, alegând să revină acasă, în orașul natal.

„Am vrut foarte mult să vin acasă, să lucrez aici! Spitalul Județean de Urgență Slatina este un spital cu potențial, sunt foarte mulți medici tineri și va fi din ce în ce mai bine”, a declarat dr. Alina Pătruț.

Originară din Slatina, medicul a urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, iar rezidențiatul l-a efectuat în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Floreasca” din București, una dintre cele mai exigente unități medicale din țară. După cinci ani de formare intensivă, a decis să se întoarcă în județul Olt, unde a început deja activitatea în cadrul UPU. Pentru dr. Pătruț, medicina de urgență este o alegere firească: „Este specialitatea care mi s-a potrivit cel mai bine. Înveți mereu lucruri noi, ești în prima linie și te confrunți zilnic cu situații unice”.

Tânăra medic își propune nu doar să ofere îngrijiri de calitate, ci și să contribuie la schimbarea percepției pacienților asupra actului medical din urgență. „Nu înțeleg de ce lumea ne vede ca pe oameni răi. Noi suntem aici ca să ajutăm. Poate dacă vorbim mai mult cu pacienții, dacă le explicăm și avem mai multă răbdare, vom reuși să schimbăm percepțiile. Pacientul vrea să vorbești cu el, să îl asculți și să îi câștigi încrederea”, spune dr. Pătruț.

Ea consideră că, după modernizarea aparaturii și a spațiilor, următorul pas important în UPU este îmbunătățirea comunicării cu pacienții, un obiectiv pe care tinerii medici îl pot atinge prin empatie și profesionalism.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina i-a urat bun venit dr. Alinei Pătruț, exprimându-și încrederea că noul medic va aduce un plus de energie, dedicare și profesionalism în activitatea zilnică a echipei de urgență.