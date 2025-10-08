Deputatul Gigel Știrbu critică tensiunile din coaliție: „Guvernarea nu e despre orgolii, ci despre responsabilitate și stabilitatea țării”

Deputatul liberal de Olt, Gigel Știrbu, face apel la responsabilitate și unitate în interiorul coaliției de guvernare, criticând atitudinea Partidului Social Democrat pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre partenerii de guvernare. Într-un mesaj public, acesta subliniază că orgoliile politice nu trebuie să primeze în fața interesului național și că România are nevoie, mai mult ca oricând, de stabilitate și coerență guvernamentală.

„Într-o coaliție de guvernare, responsabilitatea ar trebui să primeze în fața orgoliilor. Din păcate, în ultimele săptămâni vedem exact opusul: un partener de guvernare, PSD, preferă să arunce vina și atacurile spre premierul Ilie Bolojan, cel care și-a asumat greul conducerii într-o perioadă dificilă, cu multe tensiuni și așteptări”, a declarat Gigel Știrbu.

Deputatul liberal consideră că premierul Ilie Bolojan gestionează o perioadă complicată, marcată de presiuni economice și dezechilibre moștenite din guvernările anterioare. „Nu e un guvern perfect, dar este condus de un om care are curajul să repare ce alții au stricat. Asta înseamnă guvernare responsabilă: să iei decizii nepopulare azi, pentru ca mâine România să nu intre complet în derivă”, a adăugat acesta.

Știrbu avertizează că instabilitatea politică și atacurile reciproce dintre partenerii de coaliție afectează încrederea investitorilor, a administrațiilor locale și a cetățenilor. „Fiecare conflict public se traduce în neîncredere și în blocaje. România are nevoie de coerență, nu de un spectacol al orgoliilor”, afirmă deputatul PNL.

În încheiere, Gigel Știrbu transmite un apel la calm și colaborare între partidele aflate la guvernare: „E timpul să lăsăm jocurile politice deoparte și să ne concentrăm pe ce contează cu adevărat: stabilitatea țării și încrederea oamenilor. Guvernarea nu e despre cine câștigă puncte la televizor, ci despre cum ducem țara înainte”.