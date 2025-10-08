Bărbat din Șerbănești, reținut după ce ar fi ucis un câine

Un bărbat de 51 de ani, din comuna Șerbănești, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind bănuit că ar fi ucis cu intenție un câine. Incidentul s-ar fi petrecut la începutul lunii octombrie, iar cazul este cercetat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, la data de 4 octombrie 2025, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu după ce au aflat că un câine ar fi fost omorât în localitatea Șerbănești. Echipa de polițiști s-a deplasat imediat la fața locului, iar din verificările efectuate a rezultat că un bărbat de 51 de ani ar fi exercitat acte de violență asupra animalului, provocându-i decesul.

În urma administrării probatoriului, oamenii legii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, bărbatul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.

IPJ Olt reamintește că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.