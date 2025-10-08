Amenzi de peste 160.000 lei aplicate de ITM Olt în urma controalelor din septembrie. Muncă nedeclarată și nerespectarea drepturilor salariaților, printre principalele abateri

În luna septembrie 2025, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au desfășurat o amplă acțiune de control la nivelul județului, vizând respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă. Potrivit datelor transmise de instituție, au fost efectuate 233 de controale în domenii precum construcții, comerț cu amănuntul și transport rutier de mărfuri și persoane.

În urma verificărilor, inspectorii au constatat peste 308 deficiențe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Printre neregulile cel mai frecvent întâlnite se numără:

– neplata salariilor la termenul stabilit prin contractul individual de muncă;

– neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă;

– netransmiterea la timp în Revisal a contractelor individuale de muncă sau a modificărilor acestora;

– lipsa contractelor de muncă în formă scrisă;

– neacordarea ori neverificarea echipamentului individual de protecție;

– neefectuarea controlului medical periodic al angajaților.

Pentru neregulile depistate, ITM Olt a aplicat 80 de sancțiuni, dintre care 66 avertismente și 14 amenzi, valoarea totală a acestora ridicându-se la 107.500 de lei. Tot în cursul lunii septembrie, inspectorii de muncă au identificat trei persoane care prestau muncă nedeclarată, angajatorii acestora fiind sancționați cu amenzi în valoare totală de 60.000 de lei. De asemenea, în perioada menționată, instituția a fost notificată cu privire la opt evenimente de muncă produse pe raza județului Olt, incluzând accidente cu incapacitate temporară de muncă, evenimente petrecute în afara muncii și accidente ușoare.

Reprezentanții ITM Olt subliniază că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a combate fenomenul muncii nedeclarate și de a asigura respectarea drepturilor salariaților, precum și crearea unor condiții de muncă sigure pentru toți angajații din județ.