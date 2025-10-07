Primăria Caracal reamintește! Șoferii trebuie să declare schimbarea domiciliului în termen de 30 de zile

Primăria municipiului Caracal informează cetățenii că, potrivit legislației în vigoare, proprietarii de autoturisme care își schimbă domiciliul, fie în Caracal, fie din Caracal către o altă localitate, au obligația de a solicita transferul înregistrării mijlocului de transport la noua adresă. Cererea pentru actualizarea datelor trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data schimbării domiciliului, pentru a evita eventuale sancțiuni. Primăria subliniază că această procedură este obligatorie și are scopul de a menține evidențele fiscale corecte și actualizate.

Documentele necesare includ cererea completată și o copie a actului de identitate al proprietarului. Acestea pot fi depuse:

– personal, la Biroul Taxe și Impozite din incinta fostei Popicării (Parcul „Constantin Poroineanu”)

– online, prin e-mail, la adresa office@primariacaracal.ro.

Reprezentanții Primăriei îi îndeamnă pe locuitori să respecte termenul legal și să utilizeze și varianta electronică de depunere a documentelor, pentru un proces mai rapid și mai eficient.