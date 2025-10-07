Primăria Caracal deschide „Clubul Seniorilor”, un nou spațiu dedicat socializării și recreerii vârstnicilor

Seniorii municipiului Caracal au, de acum, un loc special unde se pot întâlni, socializa și petrece timpul liber într-o atmosferă plăcută. Primăria Caracal a amenajat, în spațiul centrului de informare situat în fața Parcului „Constantin Poroineanu”, pe strada Piața Victoriei, un nou Club al Seniorilor, un proiect dedicat comunității vârstnicilor din oraș. Noul club oferă multiple oportunități de relaxare și implicare socială, prin organizarea de jocuri de societate, ateliere creative și activități recreative menite să aducă oamenii împreună și să le ofere momente de bucurie.

Inițiativa vine ca urmare a dorințelor exprimate de seniorii caracaleni în cadrul discuțiilor purtate cu primarul Ion Doldurea, care a subliniat importanța implicării administrației locale în sprijinul unei vieți active și pline de sens pentru persoanele vârstnice.

„Ne dorim ca seniorii noștri să se simtă apreciați, ascultați și parte activă a comunității. Clubul Seniorilor este un pas concret în această direcție”, a declarat primarul Ion Doldurea.