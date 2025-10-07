Olt. Cod portocaliu de ploi

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu, pentru intervalul 07 octombrie, ora 21:00, 08 octombrie, ora 23:00, valabilă și pentru județul Olt.

Fenomenele prognozate sunt ploi însemnate cantitativ, care pot cumula cantități de apă de 60-70 de litri pe metrul pătrat.

Avertizarea a fost trimisă către toate Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din județ, în vederea asigurării permanenței la sediile primariilor și informării populației, dar și către instituțiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Recomandările pentru cetățeni sunt următoarele:

-Respectați recomandările transmise de autorități prin canalele oficiale;

-Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

-Nu atingeți echipamentele electrice dacă sunteți uda ori stați în apă;

-În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora;

„Informații despre modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență puneți găsi prin accesarea platformei naționale fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicaței de mobil DSU, disponibilă gratuit pentru toate terminalele mobile”, transmit reprezentanții ISU Olt.