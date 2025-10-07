Acasă Actualitate Deputatul Gigel Știrbu lansează un apel public: „Jos păcănelele de la parterul...

Deputatul Gigel Știrbu lansează un apel public: „Jos păcănelele de la parterul blocurilor! Ajunge cu ruleta ruinelor!”

Bogdan Vladu
23

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a lansat un apel public ferm împotriva extinderii sălilor de jocuri de noroc în zonele rezidențiale, îndemnând cetățenii să semneze o petiție pentru interzicerea păcănelelor la parterul blocurilor.

„Ajunge cu ruleta ruinelor!”, transmite parlamentarul liberal, subliniind că fenomenul jocurilor de noroc a devenit o adevărată „epidemie socială”, care distruge familii și comunități întregi.

„În fiecare cartier, la fiecare colț de stradă, acolo unde ar trebui să fie o librărie, o cafenea, o florărie sau un loc pentru copii, găsim un neon roșu care promite noroc și aduce doar faliment, depresie și familii distruse”, afirmă Știrbu.

Deputatul acuză lipsa de reacție a autorităților în fața proliferării acestor spații și cere adoptarea unei legi clare prin care păcănelele să fie eliminate din zonele urbane și de locuit. „Păcănelele nu sunt divertisment, sunt o epidemie socială. Acolo unde se deschide o sală de jocuri, se sting visuri, se destramă căsnicii și se pierd case. Statul închide ochii, dar comunitățile trebuie să deschidă gura”, a declarat Știrbu.

În apelul său, deputatul de Olt insistă asupra nevoii de a proteja spațiile publice și cartierele de influența negativă a acestor afaceri.

„Nu vrem blocuri cu păcănele la parter. Vrem cartiere sigure, civilizate, cu lumină, nu cu luminițe care fură mințile celor slabi. Vrem o lege clară, să dispară păcănelele din orașe, din cartiere, din viețile oamenilor”.

Știrbu a încheiat mesajul cu un îndemn la responsabilitate și solidaritate civică: „Norocul adevărat nu se joacă la aparat, se construiește cu muncă, educație și demnitate”.

Link petiție

