COMUNA „X” – o Comună Inteligentă. Plan de dezvoltare Smart Village 2035

🔷 I. Introducere – Viziunea „Comunei inteligente”

Comuna X, din județul Olt dorește să devină un model de dezvoltare rurală inteligentă, unde infrastructură, servicii publice, educație, sănătate, mediul și cultura locală sunt conectate prin tehnologii digitale simple, dar eficiente.

Viziunea pentru 2035:

„O comună verde, conectată și participativă, unde tehnologia servește oamenilor, iar comunitatea prosperă prin cunoaștere, sustenabilitate și solidaritate.”

🔷 II. Misiunea proiectului

Să transforme comuna într-un ecosistem rural inteligent, prin modernizarea infrastructurii și digitalizarea serviciilor publice, pentru creșterea calității vieții locuitorilor și eficientizarea administrației locale.

🔷 III. Obiective strategice

Digitalizarea serviciilor publice și administrative.

Modernizarea infrastructurii rutiere, energetice și de comunicații.

Acces echitabil la educație și sănătate prin soluții inteligente.

Protejarea mediului și valorificarea resurselor locale prin tehnologii verzi.

Promovarea culturii și identității locale în mediul digital.

🔷 IV. Direcții de dezvoltare

1️⃣ Infrastructură și conectivitate digitală

Internet de mare viteză în toate satele comunei.

Centre digitale comunale (Puncte de acces public la internet și servicii electronice).

Rețea Wi-Fi publică în zona centrală și în școli.

Platformă pentru documente, sesiuni digitale, taxe comune și consultări publice.

2️⃣ Administrație publică inteligentă

Implementarea unui portal comunal unic:

taxe, certificate, plăți, notificări și registre electronice.

Introducerea semnăturii electronice pentru actele primăriei.

Gestionarea bugetului participativ digital.

3️⃣ Energie verde și sustenabilitate

Panouri fotovoltaice pe clădiri publice (școli, primărie, cămin cultural).

Iluminat public LED controlat prin senzori și orare inteligente.

Program „Casă Verde Locală” – sprijin pentru gospodăriile care instalează soluții solare.

Microstație comunală de reciclare și colectare selectivă.

4️⃣ Educație și cultură inteligentă

Platformă de învățare online locală pentru elevi și profesori.

Laborator digital în școala centrală – cu acces AI educațional și robotică.

Digitalizarea patrimoniului cultural (tradiții, biserici, arhive, fotografii).

„Festivalul Virtual al Satelor” – sat promovarea mijloacelor digitale.

5️⃣ Sănătate și asistență comunitară

Cabinet medical dotat cu tehnologie de telemedicină.

Program de monitorizare a persoanelor vârstnice prin dispozitive conectate (cu sprijinul familiilor și medicilor).

Campanii de prevenție și educație sanitară prin aplicații mobile și afișaj digital comunal.

6️⃣ Agricultura inteligentă și economie locală

Promovarea agriculturii de precizie (senzori de sol, aplicații meteo locale).

Crearea unei piețe digitale comunale – vânzarea online a produselor agricole și artizanale.

Program de formare digitală pentru fermieri și meșteșugari.

7️⃣ Mediu și biodiversitate

Rețea de senzori pentru calitatea apei și solului.

Cartare digitală a pădurilor și zonelor verzi.

Proiect „Satele Verzi” – plantare de arbori și coridoare ecologice între sate.

🔷 V. Structura de guvernanță și etică

Consiliul Smart Village – grup consultativ format din primar, viceprimar, profesori, medici, antreprenori și tineri.

Regulament local pentru utilizarea etică a datelor (protecția vieții private).

Principiu: „Tehnologia sprijină comunitatea, nu o înlocuiește.”

🔷 VI. Model de finanțare

Fonduri europene : FEADR, Digital Europe, Horizon Europe, PNRR.

Parteneriat public-privat (energie, internet, agricultură).

Buget local și contribuții comunitare.

Proiect de voluntariat digital și educațional.

🔷 VII. Etapizare 2025–2035

Etapă Perioadă Obiectivul principal

I. Faza-pilot 2025–2027 Digitalizare primărie, rețea internet, iluminat inteligent

II. Extindere 2028–2031 Educație digitală, energie verde, telemedicină

III. Consolidare 2032–2035 Agricultură de precizie, platforme comerciale, cultură digitală



🔷 VIII. Indicatori de succes

100% sate conectate la rețea digitală.

80% servicii publice digitalizate.

50% energie verde la nivel comunal.

70% tineri implicați în proiecte digitale locale.

100% elevi cu acces la învățare online.

🔷 IX. Concluzii

Comuna X 2035 devine un exemplu de ruralitate inteligentă: un spațiu unde tradiția și inovația coexistă, unde satele sunt conectate prin tehnologie, dar unite prin valori și oameni.

Această tranziție nu înseamnă digitalizare forțată, ci evoluție comunitară din perspectiva implementării conceptului „Societatea 5.0” ca o formă de progres calm, uman, sustenabil.

