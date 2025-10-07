Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, organizată pe 10 octombrie la Slatina și Caracal

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt invită absolvenții promoției 2025, dar și toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, să participe vineri, 10 octombrie 2025, la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Evenimentul va începe la ora 9:00, în două locații din județ:

– Slatina, la Casa Tineretului (zona Vâlcea), str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1;

– Caracal, la sediul Agenției Locale, str. Toma Rușca nr. 3.

Pentru această acțiune, AJOFM Olt a demarat o amplă campanie de contactare a angajatorilor din județ, în scopul identificării unui număr cât mai mare de locuri de muncă vacante. Până în prezent, 135 de agenți economici au fost contactați, iar 14 dintre aceștia au confirmat participarea la bursă, oferind 185 de locuri de muncă disponibile.

Dintre acestea, 20 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare, în domenii precum: economie, inginerie mecanică, metalurgie, electricitate sau management economic. Printre meseriile căutate se numără: economist, inginer mecanic, inginer metalurg, inginer electric, director economic, mecanic utilaj, electrician auto, mecanic auto, lăcătuș mecanic, sudor, zidar, instalator, frizer și muncitor necalificat. Deși acțiunea se adresează în principal absolvenților, participarea este deschisă tuturor persoanelor care își doresc un loc de muncă, indiferent de vârstă sau nivel de calificare.

Reprezentanții AJOFM Olt subliniază că participarea este gratuită, atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.