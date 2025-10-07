Apă non-stop la Brebeni începând din 8 octombrie

Începând cu data de 8 octombrie 2025, locuitorii comunei Brebeni vor beneficia de apă furnizată permanent, a anunțat primarul Florin Cîrstea într-un comunicat oficial.

După o perioadă dificilă, în care alimentarea cu apă a fost limitată din cauza lucrărilor de modernizare, edilul a transmis mulțumiri cetățenilor pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă.

„A fost o perioadă grea pentru dumneavoastră și vă mulțumesc frumos pentru înțelegere. Începând cu 8 octombrie, apa va fi livrată non-stop în comuna Brebeni”, a declarat primarul.

Totodată, până la sfârșitul acestui an, urmează să fie semnată recepția lucrărilor de extindere a rețelei de apă, parte a unui amplu proiect de modernizare a sistemului de apă și canalizare derulat de Primăria Brebeni.

Primarul Cîrstea a anunțat și înființarea Serviciului Public de Apă și Canal în cadrul administrației locale, menit să asigure o gestionare eficientă a rețelelor și un program flexibil pentru cetățeni. Programul de funcționare va fi comunicat în perioada următoare. De asemenea, locuitorii vor fi informați în momentul demarării semnării contractelor de furnizare a apei pentru noua rețea.

„Primăria comunei Brebeni continuă să investească în infrastructura de bază, pentru a oferi condiții moderne și servicii publice de calitate locuitorilor comunei”, a subliniat edilul.