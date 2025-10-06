Weekend cu amenzi de peste 120.000 de lei în Olt. Aproape 30 de șoferi au rămas fără permis

Polițiștii olteni au fost din nou prezenți în teren, în acest sfârșit de săptămână, pentru a asigura ordinea și siguranța publică, dar și pentru a preveni accidentele rutiere. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, acțiunile au vizat în special depistarea conducătorilor auto care circulă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În total, polițiștii au intervenit la 95 de evenimente, dintre care 71 au fost sesizate prin apel la 112. În urma controalelor, au fost aplicate 431 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 120.000 de lei.

Ca măsuri complementare, 28 de permise de conducere au fost reținute: 17 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h, două pentru conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, nouă pentru alte abateri rutiere. Totodată, polițiștii au retras 23 de certificate de înmatriculare, în special pentru defecțiuni tehnice sau nerespectarea obligațiilor legale. În timpul acțiunilor au fost constatate și două infracțiuni la regimul rutier.

Reprezentanții IPJ Olt au precizat că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor.