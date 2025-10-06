Acasă Actualitate Tradiția continuă la Curtișoara. 26 de ani de Sărbătoarea Nucului, un simbol...

Tradiția continuă la Curtișoara. 26 de ani de Sărbătoarea Nucului, un simbol al comunității și identității locale

Bogdan Vladu
Duminică, 5 octombrie 2025, comuna Curtișoara a îmbrăcat straie de sărbătoare, marcând cea de-a 26-a ediție a evenimentului devenit simbol local, Sărbătoarea Nucului. Manifestarea, așteptată an de an de localnici și vizitatori, a reunit întreaga comunitate într-un moment de bucurie, tradiție și recunoștință pentru valorile care definesc zona Oltului. În mijlocul oamenilor s-a aflat și primarul Gheorghe Gănescu, alături de echipa PSD Olt, care a transmis un mesaj de apreciere pentru eforturile administrației locale și pentru spiritul de unitate care se simte la Curtișoara.

„Este o sărbătoare a comunității, a tradiției și a muncii oamenilor care iubesc locul în care trăiesc. Curtișoara rămâne un exemplu de echilibru între modernizare și păstrarea identității locale”, au transmis reprezentanții PSD Olt.

Evenimentul a fost marcat de momente artistice, degustări de produse tradiționale și întâlniri între generații, toate sub semnul simbolic al nucului.

