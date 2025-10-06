Tradiția continuă la Curtișoara. 26 de ani de Sărbătoarea Nucului, un simbol al comunității și identității locale

Tradiția continuă la Curtișoara. 26 de ani de Sărbătoarea Nucului, un simbol...

Duminică, 5 octombrie 2025, comuna Curtișoara a îmbrăcat straie de sărbătoare, marcând cea de-a 26-a ediție a evenimentului devenit simbol local, Sărbătoarea Nucului. Manifestarea, așteptată an de an de localnici și vizitatori, a reunit întreaga comunitate într-un moment de bucurie, tradiție și recunoștință pentru valorile care definesc zona Oltului. În mijlocul oamenilor s-a aflat și primarul Gheorghe Gănescu, alături de echipa PSD Olt, care a transmis un mesaj de apreciere pentru eforturile administrației locale și pentru spiritul de unitate care se simte la Curtișoara.

„Este o sărbătoare a comunității, a tradiției și a muncii oamenilor care iubesc locul în care trăiesc. Curtișoara rămâne un exemplu de echilibru între modernizare și păstrarea identității locale”, au transmis reprezentanții PSD Olt.

Evenimentul a fost marcat de momente artistice, degustări de produse tradiționale și întâlniri între generații, toate sub semnul simbolic al nucului.