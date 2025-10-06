Șopârlița, 495 de ani de istorie sărbătoriți prin cultură. Lansare de carte la Căminul Cultural

Comuna Șopârlița și-a celebrat identitatea și istoria printr-un eveniment cultural deosebit, organizat la Căminul Cultural, cu prilejul împlinirii a 495 de ani de la prima atestare documentară. Într-o atmosferă caldă și plină de emoție, localnicii au participat la lansarea celei de-a doua ediții a volumelor „Monografia comunei Șopârlița” și „Eroii de pe Crucea Cenotaf”, semnate de colonelul (r) conf. dr. Viorel Ostropel. Cele două lucrări reprezintă o veritabilă mărturie a istoriei și tradițiilor locului, o sinteză între rigoarea cercetării istorice și dragostea pentru meleagurile natale. Prin paginile lor, autorul aduce un omagiu eroilor comunei și redă cu sensibilitate identitatea autentică a Șopârliței, o comunitate care și-a păstrat demnitatea și valorile peste veacuri.

La eveniment au participat numeroși fii ai satului, oameni de cultură, profesori și iubitori de istorie, care au dorit să fie parte din acest moment de sărbătoare. Printre invitați s-au numărat și reprezentanți ai administrației locale, în frunte cu doamna primar Marijana Trepăduș, care a subliniat importanța acestor lucrări pentru păstrarea memoriei și a valorilor comunei: „Prin astfel de inițiative, ne reamintim cine suntem și de unde venim. Istoria Șopârliței este vie prin oamenii ei, iar aceste volume sunt o dovadă a respectului față de trecutul nostru comun”, a declarat primarul Marijana Trepăduș.

Alături de doamna primar s-a aflat și ing. Mihai Iacob, alături de alți invitați care au adus cuvinte de recunoștință și apreciere autorului. Lansarea s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a spiritului comunitar, în care trecutul și prezentul s-au întâlnit firesc, sub semnul respectului pentru istorie, tradiție și eroi.

Prin aceste cărți, colonelul (r) conf. dr. Viorel Ostropel nu doar documentează istoria locală, ci și inspiră generațiile tinere, reamintindu-le ce înseamnă iubirea de neam, de sat și de eroi.