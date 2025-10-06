Radarul E-SIGUR, în acțiune pe șoselele din Olt. Polițiștii intensifică controalele pentru prevenirea accidentelor

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară astăzi, 6 octombrie 2025, o amplă acțiune de monitorizare a traficului rutier cu ajutorul sistemului radar E-SIGUR, în zonele considerate cu risc ridicat de producere a accidentelor. Potrivit IPJ Olt, dispozitivele radar montate pe trepiede mobile sunt amplasate strategic și pot detecta automat vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că acest tip de control are un scop preventiv, nu doar sancționator. „Sistemul E-SIGUR este un instrument important pentru creșterea siguranței rutiere și pentru protejarea vieților tuturor participanților la trafic, fie ei șoferi, pietoni sau bicicliști”, se arată în comunicatul instituției.

Polițiștii îi îndeamnă pe conducătorii auto să adopte un comportament responsabil în trafic, să respecte regulile de circulație și să contribuie, printr-o conduită preventivă, la reducerea numărului de accidente rutiere.