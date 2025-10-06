Polițiștii olteni, pe podium la turneul național de fotbal al SNPPC. Locul III pentru echipa IPJ Olt

Echipa Inspectoratului de Poliție Județean Olt a urcat pe podium la turneul național de fotbal organizat de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, desfășurat săptămâna trecută la Cheile Grădiștei. Competiția, la care au participat 21 de echipe din structurile Ministerului Afacerilor Interne din întreaga țară, a adus laolaltă polițiști pasionați de sport și fair-play. Reprezentanții IPJ Olt au demonstrat o formă excelentă încă din faza grupelor, unde au obținut locul I și calificarea în sferturile de finală. În această etapă, oltenii au învins formația IPJ Bihor cu scorul de 3-2, după loviturile de departajare. Semifinala i-a adus față în față cu echipa IPJ Cluj, care s-a impus la limită, 1-0, trimițându-i pe polițiștii olteni în finala mică. În disputa pentru locul III, echipa IPJ Olt a reușit să se impună din nou la penalty-uri, 3-1, în fața reprezentanților Inspectoratului General pentru Imigrări.

Turneul a avut și momente speciale, fiind onorat de prezența fostului internațional Adrian Mutu, invitat de onoare și proaspăt membru onorific al SNPPC. Totodată, echipa IPJ Olt a primit un mesaj de susținere din partea fostului fotbalist Răzvan Raț, care i-a încurajat pe polițiști înaintea meciurilor decisive.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Olt a transmis felicitări echipei pentru performanța obținută, pentru spiritul de echipă și pentru modul în care a reprezentat instituția la nivel național.