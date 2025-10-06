LIDERI AI LUMII – RĂZBOIUL ESTE, ÎNCĂ, EVITABIL!

Este o „CRIZĂ CUMPLITĂ” în întreaga lume, căci în ultima vreme sunt prea multe „locuri” unde conflictele între sau „dirijate” de puterile regionale pot degenera într-unul global. Justificările „CELOR MARI și TARI” cu privire la „STRATEGII”profitabile pentru TOȚI urmăresc să ascundă MOTIVELE REALE, care sunt următoarele două:

– goana după resurse naturale;

– poziții geo-strategice favorabile;

Sigură că la acestea se adaugă interesele corporațiilor producătoare de armament, care exercită presiuni belicoase asupra oamenilor politici.

Dacă cele 2 (3) ar constitui răspunsul „esențial” la întrebarea „DE CE RĂZBOI?”, automat, intervine o alta: UNDE sunt punctele în care se lovesc INTERESELE?

Sunt multe dar cele mai periculoase și mai „actuale” sunt următoarele, deși „mâine” acestea se pot „reașeza”.

1. EUROPA DE EST

Unde problemele Ucrainei, „alipirea” CRIMEII și coridorul SUWALKI din N-V POLONIEI pe care „MARELE” ar vrea și chiar ar putea să-l conecteze enclavei superînarmate – KALININGRAD, pe fondul prezenței militare uriașe a „RĂSĂRITULUI”, a creat o gravă instabilitate pe care VESTICII sprijiniți de UNCHIUL…, o compensează cu o altă uriașă prezență militară (în treacăt spus, cu care „ne mândrim” și „NOI”).

2. GOLFUL

Zonă „devenită” extrem de instabilă, dar cu uriașe resurse de petrol, unde au loc permanent provocări între IRAN și S.U.A prin manevre și focuri de avertisment. Un eventual conflict „anunțat” și de o parte și de alta, ar angaja însă imediat și aliatul IRANULUI, foarte puternic și tot mai interesat într-o „soluție” agresivă.

3. MAREA CHINEI DE SUD

Cea mai disputată din lume, unde se „izbesc” interesele CHINEI, VIETNAMULUI, TAIWANULUI, JAPONIEI, fiecare cu sprijinul „ALTORA” foarte puternici, atât pentru resurse, cât și pentru poziții geografice.

4. SIRIA

Pornind de la spusele ambasadorului rus la LONDRA – „Ne putem găsi în fața unui război în toată puterea cuvântului, dacă WASHINGTONUL va da vreun ultimatum KREMLINULUI în ce privește conflictul sirian”, conflict care s-a amplificat enorm după bombardamentul american asupra unei baze militare aeriene siriene unde „se aflau” și militari ruși. De altfel, războiul de mulţi ani de aici a generat o uriașă criză umanitară care a afectat nu numai zona ci și EUROPA noastră, iar declaraţiile SUA – „CRED CĂ ESTE FOARTE RĂU PENTRU OMENIRE”, nu e de bun augur pentru VIITOR.

5. TAIWANUL

Care poate exploda după războiul civil chinez din anii 40, „reactualizat” acum, căci „marea putere asiatică” vrea să-l anexeze, în timp ce, „cel mai PUTERNIC”, de la VEST, și-a arogat protecția asupra-i încă din 1979. Manevrele militare „dense” de aici, cu mari operațiuni navale și aeriene pot fi preambulul unui conflic militar foarte grav.

6. KAȘMIRUL din NORDUL INDIEI

Regiune musulmană cu populație majoritar pakistaneză, cu o aprigă mișcare separatistă. Este regiunea unor permanente confruntări între cele două puteri nucleare – INDIA și PAKISTAN, fiecare cu aliați, ce pot oricând duce la un megaconflict planetar.

7. ISRAELUL

Și zona arabă cu conflicte permanente în cei 70 de ani, ținute „sub control” de forța militară israeliană tot mai puternică după 1967. În „timpul nostru”, însă, „prezența” IRANULUI – putere posibil nucleară, ar putea conduce la escaladarea „localului” într-unul mondial.

8. COREEA

Cu cel mai înalt „ritm” de înarmare și amenințare între cele „DOUĂ”, dar care „se bucură” de sprijinul ALTOR PUTERNICI, apropo de dispozitivul militar american trimis acolo în aceste zile…

9. AFRICA

Cu cele mai mari resurse de pe planetă – neexplorate încă – poate deveni în viitorul apropiat „scena” conflictelor de interese cu consecințe „incalculabile” pentru planetă.

10. „SPAȚIUL”

Cu avantajele sale cibernetice și tehnologice, dar și cu „cheltuieli uriașe” pentru sistemele ultrasofisticate și tot pe atât de periculoase pentru pacea lumii.

Finalul 2021 și începutul 2022 „au adus” noi tensiuni în relațiile internaționale care au „explodat”, nu doar declarativ, ci și în mod concret, atât prin acțiuni „deschise”, cât și printr-o nebunească înarmare pentru „distrugerea” adversarului. Anual, cheltuielile militare mondiale depăşesc 1.570 miliarde de dolari, iar numărul „capetelor” nucleare este de peste 15.850, cu o putere distrugătoare, de neimaginat.

În consecință, întrebarea care „planează” asupra planetei – RĂZBOIUL ESTE O OPȚIUNE?

RĂSPUNSUL CATEGORIC: NU! Pentru că EFECTELE ar fi uluitor de distrugătoare și totul ar fi pustiit de cele mai „VIOLENTE” arme create de om.

În consecință:

RĂZBOIUL POATE și TREBUIE EVITAT prin:

1. RENUNȚARE la RĂZBOIUL RECE;

2. DIALOG, RAȚIUNE și DIPLOMAȚIE A PĂCII;

3. NEGOCIERI conduse și desfășurate cu inteligență;

4. TRATATIVE duse cu pricepere;

5. DECIZII acceptate prin consens;

6. RĂSPUNSURI satisfăcătoare pentru „fiecare”;

7. ÎNȚELEPCIUNE pentru respectarea intereselor legitime ale tuturor;

8. PLANETA este a „tuturor”;

9. SOLUȚII la care să se ajungă cu răbdare;

10. PAȘTELE 2017 e al tuturor creștinilor – fie ca la 1984 de ani de la ÎNVIEREA CEA ADEVĂRATĂ zisele LUI – „BAGĂ SABIA TA ÎN TEACĂ” să aibă SENS în primul rând pentru LIDERII LUMII (nu doar creștini) cu atât mai mult cu cât se declară CREDINCIOȘI și i s-au închinat LUI la recentele sărbători PASCALE.

Ca o coincidență a cifrelor, cartea „1984” a lui GEORGE ORWELL – filozoful britanic, activ antirăzboinic scria în cartea sa, publicată imediat după RĂZBOI (1948) – condamnând cu putere agresiunea fascistă și stalinistă, că: „LINIȘTEA se cucerește cu inima, nu cu baioneta”, gândindu-se la EL.

Ori, și AZI, VOI, CEI MARI din această LUME, gândiți-vă la spusele LUI, după „scularea” SA din morți: „PACE VOUĂ” și faceți totul ca acestea să rămână VEȘNICE.

Profesor,

ION PĂTRAȘCU

SLATINA – Olt