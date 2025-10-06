Intrare gratuită și filme spectaculoase în 3D la Cinema „Eugen Ionescu” Slatina!

În perioada 6–12 octombrie 2025, Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina le oferă cinefililor o experiență de neuitat, acces gratuit la o selecție impresionantă de filme 3D, potrivite pentru toate gusturile și vârstele. Publicul se va putea bucura de animații pline de culoare, aventuri spectaculoase și thrillere intense, toate proiectate în format 3D, pentru o experiență cinematografică completă.

Programul zilnic este unul divers și atractiv:

15:15 – Ștrumfii (dublat, 3D)

16:30 – Angry Birds 2 (dublat, 3D)

17:00 – K-Pop: Demon Hunters (dublat, 3D)

18:20 – Omul-Păianjen: În lumea păianjenului (dublat, 3D)

19:00 – Exorcistul Papei (horror, 3D)

20:45 – SAW X (horror, 3D)

21:00 – După 28 de ani (horror)

Rezervările pot fi făcute zilnic între orele 15:00 și 21:00, la numărul de telefon 0784 010 929.