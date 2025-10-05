Replica lui De Mezzo. Chiar pe pagina de socializare a PSD Slatina

Rezultatul alegerilor locale de anul trecut nu a adus liniște pe scena politică de la Slatina. Disputa dintre primarul Mario De Mezzo și cei de la PSD Slatina continuă. Cea mai facilă platformă de expunere este social media. Acolo se desfășoară competiția post electorală, un loc unde actorii politici aduc acuzații și replicile de rigoare.

În contextul ploilor de acum câteva zile, pe fondul codului roșu(sic!), în situația dată de lucrările desfășurate în municipiu la rețeaua de alimentare cu apă, cu străzi devenite șantier, opinia social democrată a trecut la atac împotriva primarului.

Replica acestuia, vine în premieră exact pe o pagină asumată de opoziție. Acolo unde, în secțiunea de comentarii De Mezzo își exprimă acorduri și dezacorduri…

„Sunteți nesimțiți rău! După ce ați abandonat efectiv Slatina timp de 8 ani, aveți tupeul și neobrăzarea să spuneți că în 11 luni, eu nu am reușit să fac ce ați ignorat voi din corupție, nepăsare și dispreț 8 ani?

Sunteți nesimțiți și în continuare disprețuiți oamenii dacă voi credeți că slătinenii onești nu înțeleg că în 11 luni am făcut în Slatina mai mult decât ați făcut voi în 8 ani.

Lucrurile astea pe care le arătați voi cu atâta disperare sunt dovezi ale administrației incompetente PSD care a ținut Slatina captivă. Fiecare postare de acest gen este, în ochii oamenilor care s-au săturat de ipocrizia voastră, o declarație despre corupția voastră. BRAVO! Continuați să arătați ce nu ați fost în stare să faceți. Ticăloși corupți ce sunteți. Ne vedem în 2028!”