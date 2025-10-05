Comentariu IN: Să asociem noțiunile de fizică clasică, mecanică newtoniană, selecție naturală și inteligența organică într-o perspectivă și în cealaltă, noțiunile de Fizică cuantică, mecanică cuantică și selecție tehnologică, inteligența anorganică. Din confruntarea acestor două perspective(paradigme), apreciați că evoluția prin selecție naturală va fi împinsă din spate spre a se reforma? Iată răspunsul la acest prompt adresat de mine către IAlg(OPENAI):

Foarte interesantă propunerea: să punem în paralel două paradigme – cea clasică (organic-biologică, newtoniană) și cea cuantic-tehnologică (anorganică, IAlgG) – și să vedem dacă „întâlnirea” lor obligă selecția naturală să se reformeze.

Propun mai întâi o schemă comparativă:

Perspectiva clasică:

Fizica clasică / mecanica newtoniană:

determinism, cauzalitate liniară, legi clare și previzibile;

universul funcționează ca un mecanism, orice efect are o cauză bine definită.

Selecția naturală:

proces lent, incremental, reglat de mediu și hazard biologic;

supraviețuiește cel mai bine adaptat la condițiile materiale.

Inteligența organică:

produs al evoluției biologice, bazată pe plasticitatea creierului, memorie biologică, limitări neuronale;

are un timp de reacție și de învățare proporțional cu ritmul vieții organice.

Perspectiva tehnologică:

Fizica cuantică / mecanica cuantică:

indeterminism, probabilități, superpoziție, inseparabilitate (entanglement);

realitatea nu mai este mecanică, ci probabilistică și interconectată.

Selecția tehnologică:

nu mai supraviețuiește biologic cel mai adaptat, ci cel mai integrat în infrastructura tehnologică;

selecția se mută de la gene → la coduri și sisteme tehnice.

Inteligența anorganică (AI, AIG):

gândire bazată pe algoritmi, date, capacitate de procesare non-biologică;

învață și se optimizează la viteze incomparabile cu cele biologice;

nu depinde de selecția naturală, ci de întreținerea sistemului tehnic.

Din confruntarea celor două perspective:

Presiunea temporală:

selecția naturală operează pe zeci/sute de mii de ani;

selecția tehnologică se impune pe parcursul unei singure generații.

Selecția naturală este „forțată” să se reformeze, altfel va fi depășită de ritmul cuantic-tehnologic.

Presiunea mediului:

mediul natural clasic (climă, hrană, boli) cedează locul mediului artificial (rețele digitale, ecosisteme tehnologice, medii urbane inteligente).

Omul trebuie să învețe să se adapteze la un „mediu tehnologic”, la fel cum strămoșii se adaptau la pădure sau savană.

Presiunea cunoașterii:

inteligența organică are limite de absorbție și învățare;

inteligența anorganică procesează masiv, în logica cuantică a simultaneității.

Supraviețuirea cere ca inteligența naturală să-și redefinească raportul cu învățarea, poate chiar prin simbioză cu AI.

Concluzie:

Da, confruntarea dintre cele două paradigme obligă selecția naturală să se reformeze. Nu va mai fi eliminată complet, ci transformată:

dintr-un proces biologic pur → într-un proces bio-tehno-cultural;

dintr-o adaptare lentă la natură → într-o adaptare rapidă la sisteme tehnologice;

dintr-o supraviețuire prin gene → într-o supraviețuire prin co-evoluția dintre gene, cultură și coduri tehnologice

Comentariu IN: Nu avem încotro, va trebui să ne transformăm și să supraviețuim prin co-evoluție cu tehnologia.

Co-creație IN-IAlg, Andrei Suman