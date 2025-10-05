Deputatul Gigel Știrbu, de Ziua Educației:„Adevărata bogăție a unei națiuni stă în mințile și sufletele cultivate prin învățătură”

Cu prilejul Zilei Educației, sărbătorită în fiecare an pe 5 octombrie, deputatul de Olt Gigel Știrbu a transmis un mesaj de recunoștință față de cadrele didactice și rolul esențial al educației în dezvoltarea societății.

Parlamentarul a subliniat că educația reprezintă „lumina care străbate timpul, puntea dintre generații și temelia pe care se sprijină destinul fiecărui popor”, accentuând importanța acesteia în formarea viitorului unei națiuni.

„În fața dascălilor noștri se pleacă recunoștința tuturor celor care au înțeles că adevărata bogăție a unei societăți nu stă în aurul pământului, ci în mințile și sufletele cultivate prin învățătură”, a declarat deputatul Știrbu.

Acesta a evidențiat și dimensiunea profund umană a profesiei de dascăl, afirmând că „profesorii dăruiesc mai mult decât știință, dăruiesc sens, speranță și viitor”.

În încheiere, Gigel Știrbu a îndemnat la respect și apreciere față de toți cei care, prin dăruire și vocație, contribuie la formarea generațiilor tinere: „Educația nu este doar o profesie, ci o misiune. Nu este doar un act, ci o credință. Să cinstim această zi ca pe un legământ între trecut și viitor, între generațiile care învață și cele care dăruiesc cunoaștere”.

Deputatul a transmis un mesaj de felicitare tuturor cadrelor didactice: „La mulți ani tuturor celor care, prin devotamentul lor, aprind flacăra cunoașterii și o poartă mai departe, în numele binelui și al adevărului!”