CSM Slatina, aproape de o victorie mare la Brașov. Evoluție curajoasă în fața vicecampioanei

Echipa de handbal feminin CSM Slatina a fost foarte aproape de o victorie importantă în deplasarea de sâmbătă, 4 octombrie 2025, pe terenul formației Corona Brașov, vicecampioana en-titre a Ligii Florilor. După un meci echilibrat și spectaculos, formația gazdă s-a impus la limită, scor 28–26, însă echipa olteană a demonstrat din nou că poate pune probleme oricărui adversar din campionat.

După o primă repriză echilibrată, Slatina a revenit excelent de la vestiare și a condus în mai multe momente ale reprizei secunde, arătând determinare, unitate și un handbal modern, construit pe apărare solidă și tranziție rapidă.

La finalul partidei, conducerea clubului a transmis felicitări jucătoarelor și staff-ului tehnic pentru efortul și atitudinea din teren: „Fetele au arătat astăzi că sunt o echipă adevărată. Am ținut piept vicecampioanei și am demonstrat că putem juca de la egal la egal cu orice adversar din Liga Florilor”, se arată în comunicatul clubului.

De asemenea, CSM Slatina a ținut să mulțumească suporterilor care au făcut deplasarea la Brașov și au susținut echipa pe toată durata meciului.

Pentru handbalistele din Slatina urmează o nouă provocare pe teren propriu, miercuri, 8 octombrie, când vor întâlni formația CSM Galați, de la ora 18:00.

„Vă așteptăm în număr cât mai mare la meciul de miercuri! Fiecare încurajare contează!”, este mesajul transmis de clubul slătinean.