Polițiștii olteni marchează Ziua Mondială a Animalelor prin acțiuni de prevenire și informare

Sâmbătă, 4 octombrie 2025, cu prilejul Zilei Mondiale a Anima­lelor, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o serie de activități preventive și educative dedicate protejării necuvântătoarelor.

Demersul are ca obiectiv principal creșterea nivelului de conștientizare în rândul cetățenilor privind obligațiile legale și morale ale deținătorilor de animale. Polițiștii au subliniat importanța respectării legislației în domeniul protecției animalelor, necesitatea sterilizării acestora și riscurile asociate actelor de cruzime ori rele tratamente aplicate animalelor.

În cadrul acțiunilor, oamenii legii au purtat discuții directe cu cetățenii, au distribuit materiale informative și au oferit recomandări utile pentru promovarea unui comportament responsabil, bazat pe respect și compasiune.

„Protecția animalelor nu este doar o datorie morală, ci și o obligație legală”, reamintesc reprezentanții IPJ Olt. Conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, faptele de abuz sau neglijență pot atrage sancțiuni contravenționale sau chiar răspundere penală, în funcție de gravitatea acestora.

Totodată, cetățenii sunt încurajați să semnaleze de îndată orice situație de abuz sau neglijare a animalelor la numărul unic de urgență 112, pentru ca polițiștii să poată interveni prompt și eficient.