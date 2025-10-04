Cinema „Eugen Ionescu” Slatina, transformat într-un decor de Halloween. Filme, mister și intrare gratuită

Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina și-a schimbat înfățișarea și a intrat în spiritul Halloween-ului. Începând de vineri seară, 3 octombrie, fiecare colț al sălii de cinema a fost decorat cu ornamente tematice, transformând spațiul într-o adevărată scenă de film de groază.

Atmosfera spectaculoasă completează perfect programul de filme ales pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie, când pe marele ecran rulează atât animații pentru cei mici, cât și thrillere și producții horror pentru pasionații de adrenalină.

Cinematograful oferă acces gratuit la toate proiecțiile, iar rezervările pot fi făcute zilnic, între orele 15:00 și 21:00, la numărul de telefon 0784 010 929.

Programul filmelor

29 septembrie – 5 octombrie

– 15:15 – Ștrumfii: Filmul (dublat, 3D)

– 16:30 – Angry Birds 2: Filmul (dublat, 3D)

– 17:00 – K-POP: Demon Hunters (dublat, 3D)

– 18:30 – Superman (3D)

– 19:00 – Tarot (horror, 3D)

– 20:45 – Animale de pradă / Dangerous Animals (horror, 3D)

– 21:00 – După 28 de ani / 28 Years Later (horror)

Reprezentanții Primăriei Slatina anunță că pregătirile pentru Halloween nu se opresc aici. Decorul tematic și atmosfera specială vor însoți proiecțiile din toată luna octombrie, iar publicul este așteptat să descopere și alte surprize pregătite în perioada următoare.

„Fiecare proiecție are acum un strop de mister și suspans în aer”, transmit organizatorii.