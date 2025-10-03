Slatina se mobilizează pentru viața Alexiei

Slatina trăiește în aceste zile un moment care depășește granițele unei simple comunități. Orașul s-a transformat într-o adevărată familie unită de dorința de a salva o viață, cea a Alexiei Ștefania Petcan, o tânără de doar 19 ani, admisă la Facultatea de Drept din București, care a primit un diagnostic nemilos, cancer. Visurile de studentă și planurile pentru viitor au fost înlocuite brusc de o luptă crâncenă, în care fiecare clipă contează.

Lovită ca de un trăsnet, familia tinerei a avut puterea să ceară ajutor. Apelul nu a rămas fără răspuns, prieteni, rude, dar și oameni necunoscuți au întins o mână de sprijin. Totuși, suma necesară pentru tratament, 1 milion de dolari, depășește cu mult puterile unei familii.

Părinții au scos la vânzare tot ce au agonisit de-o viață, însă eforturile lor nu sunt suficiente. Fiecare donație, fie ea mică sau mare, devine o rază de speranță pentru ca Alexia să poată primi șansa la viață.

Romeo Petcan, tatăl Alexiei și judecător respectat, a transmis un mesaj cutremurător către comunitate:

„Salutare dragilor,

Simt nevoia să împărtășesc cu voi cea mai grea încercare prin care trec, de când sunt pe acest pământ. Înainte de data de 19 august, mă consideram un om mai mult decât împlinit, pe toate planurile: familial, profesional, material etc. Consideram că am totul și că am primit de la viață mai mult decât aș fi gândit. Totodată, întotdeauna am fost conștient că viața poate lua foarte rapid o întorsătură diferită, însă nu am gândit că totul se poate produce într-o clipă, viața putând lua o întorsătură la 180 de grade.

În plan familial sunt căsătorit și am o fată de 19 ani (lumina ochilor mei), care a avut un parcurs normal pentru vârsta și potențialul ei, terminând fiecare an școlar cu media 10 sau aproape de 10, iar în plan medical nu a avut niciodată vreo stare de boală. În această vară, a fost admisă la Facultatea de Drept a Universității București și lucrurile păreau a merge pe un făgaș absolut normal, ea așteptând cu nerăbdare să înceapă cursurile universitare.

Încercarea vieții noastre a început în data de 19 august 2025, când, după ce a acuzat dureri în partea dorsală stângă și a avut episoade de hematurie, am mers la un control de rutină la Spitalul Sanador, discuțiile telefonice purtate anterior acestui moment cu cadre medicale indicând ca posibil diagnostic cistită sau cel mult pietre la rinichi.

În urma investigațiilor efectuate a venit ca un trăsnet și diagnosticul: „tumoră renală stângă”, recomandându-se operație și scoaterea rinichiului. Am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare. Totul părea ireal, să aflu despre copilul mea că este grav bolnav, deși, după ce luase niște pastile, părea că nu mai are nimic. Solicitând și alte păreri avizate, am aflat că aceasta era singura soluție la acel moment.

În data de 24 august ,a fost operată fiind realizată nefrectomie totală rinichi stâng. Post-operator a evoluat foarte bine, însă, ca și cum nu ar fi fost suficient diagnosticul stabilit la rinichi, ni s-a spus că boala a evoluat și are metastaze pulmonare, diagnosticul la acest moment fiind de Sarcom Ewing sau Neuroblastom, un diagnostic foarte rar pentru vârsta ei.

Opiniile medicale din România cu privire la reușita tratamentului oncologic au fost total descurajatoare, de aceea am optat pentru efectuarea tratamentului în străinătate în Europa în principal sau Turcia.

La acest moment, suntem în faza de a fi trimis documente medicale către mai multe institute oncologice, un prim pas făcându-l zilele trecute, când am fost primiți la Institutul Oncologic Curie din Paris unde am lăsat documentele medicale și probele biologice, pentru a stabili și ei un diagnostic, în raport de care urmează să ne comunice dacă ne pot primi să facem tratamentul la ei.

Deși pare că suntem în întârziere cu începerea tratamentului, există și o parte bună, dacă poate fi spus așa și anume dorința fetei de a începe cursurile universitare, situație care s-a petrecut ieri și de a participa o perioadă la cursuri, spunându-ne că „ar vrea să o cunoască și pe ea colegii așa cum este acum și nu cum va arăta după tratamentul oncologic”, despre care știe că este năucitor și că, printre altele, o să îi cadă părul.

Bine că există posibilitatea comunicării scrise, pentru că altminteri nu aș fi fost în stare să vă comunic astfel de trăiri. Nu știam exact care sunt costurile tratamentului, însă am înțeles că ar fi destul de mari, așa că am declanșat o campanie de strângere de fonduri, deschizând pe numele ei două conturi umanitare în lei și în euro.

Vă transmit aceste conturi, poate aveți posibilitatea să le comunicați altor oameni de bine. Pentru sponsorizări din partea societăților comerciale există posibilitatea de face transferuri bancare în contul unei asociații, aparținând unei prietene care ne-a sprijinit în această perioadă.

Nu pot să vă descriu în cuvinte durerea care ne încearcă în această perioadă. Începând această campanie de strângere de fonduri am fost copleșit de modalitatea în care au reacționat oamenii. Este de-a dreptul copleșitor să vezi cum oameni pe care nu îi cunoști au făcut transferul unor sume de bani, pentru copilul meu. Emoția cea mai mare a fost să văd că există persoane care au donat sume de câteva zeci de lei (20-80 de lei), ceea ce mă duce cu gândul la faptul că din puținul lor au luat pentru a ajuta pe cineva în nevoie și cu siguranță să transmită un gând bun. Este un sentiment fantastic să constați că nu ești singur în astfel de momente. Am înțeles semnificația expresiei transformării din „prinț în cerșetor”.

Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să citiți aceste rânduri. Aveți grijă de voi, de copii și de familiile voastre! Vă îmbrățișez cu drag!

ALEXIA ȘTEFANIA PETCAN

RO16RNCB0201183462980001 – RON

RO16RNCB0201183462980002 – EUR

Cazul Alexiei a reușit să unească Slatina într-un mod rar întâlnit. Dincolo de statut social sau apartenență, oamenii au ales să fie solidari. Acum, apelul familiei merge mai departe, către toți cei care pot contribui la salvarea acestei tinere vieți.