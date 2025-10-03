Școlile de agenți de poliție caută candidați. IPJ Olt a început recrutarea

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a dat startul recrutărilor pentru sesiunea de admitere septembrie-decembrie 2025 la școlile de agenți de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Tinerii care doresc să urmeze o carieră în structurile Ministerului Afacerilor Interne se pot înscrie la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina sau la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca.

Înscrierea se face exclusiv online, până la data de 17 octombrie 2025, inclusiv în weekend, prin trimiterea cererii-tip la adresa de e-mail recrutare@ot.politiaromana.ro. Fiecare candidat va primi un cod unic de identificare, folosit pe toată durata concursului. Confirmarea înscrierii se transmite prin e-mail, în cel mult o zi lucrătoare de la înregistrare. Ulterior, candidații trebuie să depună dosarul de recrutare până la 3 noiembrie 2025, la sediul IPJ Olt din Slatina, str. Mihai Eminescu nr. 19.

Concursul de admitere presupune mai multe etape eliminatorii: examinarea psihologică, evaluarea aptitudinilor fizice și proba scrisă de cunoștințe de specialitate.

Toate detaliile privind oferta educațională, condițiile de înscriere și lista documentelor necesare sunt disponibile pe site-ul IPJ Olt, la secțiunea Carieră – Admitere 2025.

Poliția Olt transmite că se așteaptă un număr mare de candidați și urează „mult succes tuturor celor care aleg să îmbrace uniforma de polițist”.