Inundații minore pe strada Agricultorului din Slatina. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei

Inundații minore pe strada Agricultorului din Slatina. Pompierii au intervenit pentru evacuarea...

Pompierii din cadrul Detașamentului Slatina au fost solicitați să intervină vineri, 3 octombrie 2025, pe strada Agricultorului, unde două gospodării au fost afectate de acumularea de apă.

La fața locului au acționat echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, care au folosit două motopompe transportabile pentru a evacua apa din curți. Potrivit ISU, locuințele și anexele gospodărești nu au fost puse în pericol.

Autoritățile le reamintesc cetățenilor importanța curățării șanțurilor și rigolelor pentru a evita astfel de probleme în caz de ploi abundente.