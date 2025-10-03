Cod roșu de ploi în Olt. Poliția rutieră face apel la prudență maximă în trafic

Inspectoratul de Poliție Județean Olt avertizează șoferii și ceilalți participanți la trafic că deplasarea pe drumurile publice a devenit extrem de dificilă, din cauza fenomenelor meteorologice severe prognozate pentru județ, ploi torențiale și instabilitate atmosferică accentuată, aflate sub avertizare de cod roșu. Potrivit polițiștilor, acumulările masive de apă pe carosabil cresc semnificativ riscul de accidente, iar șoferii se confruntă cu distanțe de frânare mult mai mari și pericol sporit de acvaplanare.

„Condițiile meteo impun prudență maximă la volan. Pierderea controlului autovehiculului este mult mai probabilă în aceste situații”, transmit reprezentanții IPJ Olt.

Recomandările poliției pentru șoferi:

– circulați cu viteză mult redusă față de limita legală, atunci când drumul este acoperit de apă;

– păstrați distanța de siguranță între mașini pentru a evita coliziunile;

– nu frânați brusc și nu efectuați manevre riscante;

– folosiți farurile și semnalizarea pentru a fi vizibili în trafic;

– evitați depășirile periculoase, mai ales în condiții de vizibilitate redusă;

– verificați starea ștergătoarelor, a sistemului de ventilație și a luminilor înainte de a pleca la drum.

IPJ Olt subliniază că polițiștii rutieri se află pe teren pentru a monitoriza traficul și pentru a oferi sprijin cetățenilor pe durata codului roșu.

„Siguranța rutieră depinde în aceste momente de responsabilitatea fiecărui conducător auto. Respectarea regulilor de circulație și a indicațiilor polițiștilor poate salva vieți”, mai precizează instituția.