Slatina și-a sărbătorit seniorii. Inaugurarea Clubului din Steaua și spectacol aniversar de Ziua Persoanelor Vârstnice

Slatina a marcat miercuri, 1 octombrie 2025, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice prin două evenimente dedicate comunității de seniori, sub semnul respectului și al recunoștinței. Dimineața, cartierul Steaua a devenit gazda unei inaugurări așteptate, Clubul Seniorilor și-a deschis oficial porțile. Primarul municipiului, Mario De Mezzo, a participat la deschiderea spațiului, alături de zeci de pensionari curioși să descopere noul loc de întâlnire. Clubul oferă posibilitatea desfășurării unor activități variate, de la șah și lectură, până la ateliere creative și socializare.

„Acest club este despre oameni și pentru oameni. Mă bucur să văd că promisiunea făcută a adus atâta zâmbet și energie în cartierul Steaua”, a declarat primarul Mario De Mezzo. Emoția de pe chipurile seniorilor a confirmat importanța proiectului pentru comunitate, acesta urmând să devină un punct de referință pentru cei care doresc să-și petreacă timpul într-un cadru prietenos și activ.

Sărbătoarea a continuat seara la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde vârstnicii au avut parte de un spectacol susținut de îndrăgitul artist Constantin Enceanu. Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu aplauze și voie bună, iar fiecare pensionar a primit, simbolic, câte un cozonac, gest menit să sublinieze respectul administrației pentru cei care au contribuit la dezvoltarea orașului. Primarul Mario De Mezzo, prezent și la acest eveniment, a fost întâmpinat cu aplauze și cuvinte de încurajare din partea seniorilor. „Pentru mine, seniorii sunt un pilon de preț al comunității noastre. Ziua de astăzi (n.r. 1 octombrie) este despre recunoștință și respect”, a subliniat edilul.