Polițiștii olteni, acțiuni preventive în școli pentru siguranța elevilor

Municipiul Caracal a fost, pe 1 octombrie 2025, punctul central al unor ample acțiuni desfășurate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sprijiniți de structurile de prevenire, ordine publică, investigarea criminalității economice, Poliția Transporturi și jandarmii din cadrul IJJ Olt. Activitățile au vizat creșterea siguranței elevilor și prevenirea comportamentelor de risc în mediul școlar. Scopul principal al intervențiilor a fost prevenirea consumului și traficului de droguri, a folosirii obiectelor periculoase, reducerea absenteismului școlar și limitarea fenomenului de delincvență juvenilă. De asemenea, oamenii legii au verificat respectarea legislației privind consumul de tutun (Legea nr. 349/2002) și a normelor referitoare la ordinea și liniștea publică (Legea nr. 61/1991).

În cadrul acțiunilor: au fost verificate trei unități de învățământ, au fost legitimați 39 de elevi, dintre care 19 se aflau în afara cursurilor fără motiv întemeiat, au fost controlate cinci unități de alimentație publică, au fost organizate 17 activități preventive, la care au participat peste 300 de elevi și cadre didactice.

Întâlnirile cu tinerii au avut un caracter educativ, polițiștii transmițând mesaje de responsabilizare, încurajând un stil de viață sănătos, lipsit de consumul de alcool, tutun sau droguri, dar și subliniind importanța frecventării cursurilor școlare.

Reprezentanții IPJ Olt au anunțat că aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru a menține un mediu educațional sigur și a proteja elevii de comportamente care le pot afecta dezvoltarea.