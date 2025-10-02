În perioada 2 octombrie, ora 10.00 – 3 octombrie, ora 10:00, județul Olt se află sub incidența unei avertizări meteo cod portocaliu, fenomenele prognozate fiind ploi însemnate cantitativ, în urma cărora se pot acumula cantități de apă de 50-70 de litri pe metrul pătrat.

De asemenea, pentru intervalul 03 octombrie, ora 06.00 – 04 octombrie, ora 12.00, a fost emisă o avertizare hidrologică cod portocaliu, de creșteri de debite și niveluri, cu posibile viituri locale, pentru râurile din județul Olt.

Avertizările au fost transmise către toate Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din județ și către instituțiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

UPDATE 11:07 – ANM a actualizat avertizările meteo pentru județul Olt, astfel:

– Cod roșu de precipitații abundente, pentru intervalul 02.10.2025, ora 18.00 – 03.10.2025, ora 21.00;

– Cod portocaliu de precipitații abundente, pentru intervalul 02.10.2025, ora 10.00 – 03.10.2025, ora 23.00.

Recomandările noastre pentru populație sunt următoarele:

– Informați-vă numai din surse oficiale și respectați recomandările transmise de autorități;

– Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

– Nu atingeți echipamentele electrice dacă sunteți ud ori stați în apă;

– În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

„Reamintim că orice situație de urgență poate fi semnalată la numărul unic de urgență 112! Informații despre modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicaței de mobil DSU, disponibilă gratuit pentru toate terminalele mobile”, transmite reprezentanții ISU Olt.

