Deveselu. Vouchere de până la 39.900 lei pentru persoanele cu dizabilități, prin programul național TECH ASSIST

Deveselu. Vouchere de până la 39.900 lei pentru persoanele cu dizabilități, prin...

Primăria comunei Deveselu, condusă de primarul Marius Aliman, a anunțat lansarea programului național TECH ASSIST, o inițiativă menită să sprijine persoanele cu dizabilități prin accesul la echipamente asistive și tehnologii moderne de suport. Programul este implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, și oferă fiecărui beneficiar un voucher electronic în valoare de până la 39.900 de lei.

Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea unor echipamente esențiale, precum: scaune rulante, dispozitive de ridicare, orteze și proteze, aparate pentru comunicare, precum și alte tehnologii de sprijin care le pot oferi persoanelor cu dizabilități o viață mai independentă.

Pentru a putea beneficia de acest program, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România, să dețină un certificat de încadrare în grad de handicap (grav, accentuat, mediu sau ușor), valabil la momentul înscrierii, să nu fi beneficiat anterior de programe similare sau de sprijin financiar public pentru același tip de echipament.

Primarul Marius Aliman a transmis că persoanele interesate pot apela la sprijinul asistenților sociali din cadrul Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară al Primăriei Deveselu, pentru a primi informații și îndrumare în procesul de înscriere.

„Este un pas important pentru a le oferi concetățenilor noștri cu dizabilități șansa la o viață mai bună, mai independentă și mai demnă”, a subliniat edilul.