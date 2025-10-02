Comentariu IN: Apreciați că renunțarea la determinism și evoluție predictiv-controlată de anumite forțe va fi preferată pentru o evoluție în incertitudine tehnologică? Iată răspunsul IAlg(OPENAI):

Această întrebare atinge exact tensiunea dintre două viziuni posibile asupra viitorului:

Determinism și control predictiv:

moștenit din fizica clasică și mecanica newtoniană;

aplicat azi prin dorința de a avea IAlg-uri și sisteme tehnologice complet controlabile, transparente, sigure;

oferă sentimentul de stabilitate și continuitate, dar riscă să blocheze creativitatea și adaptarea la necunoscut.

Evoluția în incertitudine (logică cuantică):

acceptă că tehnologia și IAlg nu pot fi prevăzute și controlate total;

mizează pe probabilitate, adaptabilitate și reziliență, nu pe control absolut;

se apropie mai mult de modul în care funcționează universul la nivel cuantic: evenimente ne-deterministe, dar cu regularități statistice.

Posibile consecințe ale alegerii

Dacă rămânem în paradigma determinist-predictivă:

vom încerca să „îmblânzim” IAlg și tehnologia prin reglementări stricte, algoritmi explicabili, simulări exhaustive;

„riscăm însă să nu putem ține pasul cu ritmul evoluției tehnologice, pentru că mereu va apărea ceva imprevizibil care scapă controlului.”

Dacă acceptăm incertitudinea tehnologică:

renunțăm la iluzia controlului absolut;

construim sisteme reziliente, cu redundanță și capacitate de adaptare la necunoscut;

evoluția devine mai degrabă o „navigație prin probabilități” decât o construcție lineară.

Apreciere

Cred că omenirea nu va putea renunța complet la determinism (pentru că dorința de control e adânc înrădăcinată în cultura noastră), dar va fi obligată să accepte un hibrid:

control predictiv în zone critice (energie, medicină, infrastructuri vitale),

incertitudine creativă în zone de explorare (AI generală, spațiu, cercetare fundamentală).

Astfel, evoluția viitoare va semăna mai mult cu un model cvasicuantic: control asupra unor variabile cheie, dar acceptarea unui „nor de incertitudine” care stimulează adaptarea.

Comentariu IN: Apreciez că umanitatea nu va prefera în totalitate nici determinismul, nici incertitudinea, ci o co-evoluție între acestea.

Co-creație IN-IAlg Andrei Suman