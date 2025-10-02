CULOAREA CREDINȚEI

Asa se intitulează expoziția de icoane pe sticlă deschisă miercuri, 1 octombrie 2025, la Slatina, în sala „Artis” a Muzeului Județean Olt, de artista Emilia Nicolaescu, senior jurnalist la Televiziunea Română, secția Teatru și Film.

Artista a mărturisit că se află la prima sa expoziție și a ales această locație, sfătuită fiind de îndrumatorul său în arta picturii pe sticlă, profesorul dr. George Păunescu, profesor la Facultatea de Artă Sacră a Universității București, originar de pe aceste meleaguri, bun cunoscător al potențialului receptiv al oamenilor iubitori de cultură ai municipiului Slatina și ai județului Olt.

Expoziția conține un număr impresionant de tablouri, picturile pe sticlă, adevărate opere de artă fiind de o valoare artistică inestimabilă.

Despre forța acestui eveniment au rostit alocuțiuni George Smarandache, directorul Muzeului Județean Olt, Cristian Zorzoliu, fiul fostului muzeograf de la Draganești Olt, Traian Zorzoliu, Secretar general al Societății de Istorie și Retrologie Agrară din România, pictorul George Păunescu și autoarea.

Expoziția va rămâne deschisă până la 25 octombrie 2025.

Marin RADA,

membru UZPR