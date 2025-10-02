CSM Slatina cedează la limită cu Gloria Bistrița, dar jocul aduce speranțe pentru viitor

CSM Slatina cedează la limită cu Gloria Bistrița, dar jocul aduce speranțe...

CSM Slatina a pierdut confruntarea disputată miercuri seară, 1 octombrie 2025, în Sala LPS, împotriva formației Gloria Bistrița, scor 27-30. După o primă repriză echilibrată, echipa antrenată de Andrei Popescu a încercat să forțeze revenirea pe tabelă în partea secundă, însă ratările individuale și experiența adversarelor au înclinat balanța în favoarea oaspetelor. Deși rezultatul final nu a fost cel dorit, evoluția handbalistelor de la Slatina a demonstrat determinare și potențial pentru următoarele partide din campionat.

Urmează o perioadă solicitantă pentru CSM Slatina, cu două meciuri în doar câteva zile. Pe 4 octombrie, echipa va evolua în deplasare pe terenul Coronei Brașov, iar ulterior, pe 8 octombrie, va primi vizita formației din Galați, într-o nouă confruntare pe teren propriu.

Conducerea clubului a transmis felicitări echipei și staff-ului tehnic pentru atitudinea din meciul cu Gloria Bistrița, subliniind că jocul arată premisele unui sezon promițător pentru formația olteană.