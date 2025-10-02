Acasă Actualitate CSM Slatina cedează la limită cu Gloria Bistrița, dar jocul aduce speranțe...

CSM Slatina cedează la limită cu Gloria Bistrița, dar jocul aduce speranțe pentru viitor

De către
Bogdan Vladu
-
14

CSM Slatina a pierdut confruntarea disputată miercuri seară, 1 octombrie 2025, în Sala LPS, împotriva formației Gloria Bistrița, scor 27-30. După o primă repriză echilibrată, echipa antrenată de Andrei Popescu a încercat să forțeze revenirea pe tabelă în partea secundă, însă ratările individuale și experiența adversarelor au înclinat balanța în favoarea oaspetelor. Deși rezultatul final nu a fost cel dorit, evoluția handbalistelor de la Slatina a demonstrat determinare și potențial pentru următoarele partide din campionat.

Urmează o perioadă solicitantă pentru CSM Slatina, cu două meciuri în doar câteva zile. Pe 4 octombrie, echipa va evolua în deplasare pe terenul Coronei Brașov, iar ulterior, pe 8 octombrie, va primi vizita formației din Galați, într-o nouă confruntare pe teren propriu.

Conducerea clubului a transmis felicitări echipei și staff-ului tehnic pentru atitudinea din meciul cu Gloria Bistrița, subliniind că jocul arată premisele unui sezon promițător pentru formația olteană.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.