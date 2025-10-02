„ANPC este o autoritate de forță a statului român, la fel ca Antifraudă, Vamă sau ANSVSA, dar scopul ei nu este să intimideze. Rolul nostru este să asigurăm ordine și echitate în piață…”

Interviu cu liberalul oltean Ionel Cristinel Obretin, vicepreședinte ANPC cu atribuții de președinte

Una dintre cele mai cunoscute instituții publice din România, datorită relației directe cu cetățeanul/consumatorul este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. În fruntea ANPC se află olteanul, liberalul Ionel Cristinel Obretin. Numirea sa, de dată recentă vine să calmeze situația ambiguă în care se afla board-ul instituției, urmare a unor evenimente publice legate de activitatea predecesorilor. O viziune dedicată protecției și drepturilor consumatorilor, regăsită în dreptul lui Ionel Cristinel Obretin, un profil profesional cu experiență. Absolvent al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, studii post-universitare la Academia de Poliția A.I. Cuza, cu master în cadrul aceleiași instituții, Ionel Cristinel Obretin, a acceptat, în exclusivitate pentru presa locală un dialog pe teme de actualitate ce constituie interviul care urmează.

1. Ce înseamnă pentru dumneavoastră numirea în funcția de vicepreședinte al ANPC?

Numirea în această funcție este un mandat de încredere care mă obligă la rezultate concrete. Nu vorbim doar de o onoare, ci de o responsabilitate directă: aceea de a întări zilnic respectul pentru drepturile consumatorilor și de a asigura un mediu de afaceri bazat pe reguli clare și corecte.

2. „Protecția Consumatorilor” – un nume generic. Ce servicii de interes public oferă concret ANPC?

ANPC nu este doar o autoritate de sancțiune, ci una care oferă protecție și stabilitate în piață. Soluționăm reclamații prin canale oficiale, verificăm corectitudinea etichetării și a informațiilor oferite consumatorilor, supraveghem piața prin controale tematice și armonizăm legislația cu standardele europene. Toate acestea au un scop unic: ca cetățenii să aibă încredere în ceea ce cumpără, iar operatorii economici să știe că regulile se aplică în mod egal.

3. Colaborarea cu alte autorități – cine sunt principalii parteneri?

Protecția consumatorilor este eficientă doar prin colaborare. De aceea, lucrăm constant alături de Poliția Economică, ANAF, Autoritatea Vamală, ANSVSA și ministerele de profil. Acțiunile comune și protocoalele de cooperare ne ajută să intervenim coordonat acolo unde riscurile sunt mari și să consolidăm încrederea publică în autoritate.

4. Este suficient cadrul legislativ actual?

Avem un cadru legislativ funcțional, dar piața se transformă rapid, mai ales în domeniul digital. Rolul nostru este să semnalăm punctual unde apar nevoi de actualizare și să contribuim la armonizarea cu normele europene. Doar astfel putem răspunde realist provocărilor și putem menține echilibrul între drepturile consumatorilor și interesele legitime ale comercianților.

5. Care sunt principalele direcții de acțiune zilnică?

Ziua mea este împărțită între decizii operative și coordonare strategică. Prioritizez situațiile urgente ce privesc consumatorii, coordonez structurile teritoriale și particip la ședințe de lucru interinstituționale. În același timp, urmăresc ca autoritatea să rămână pregătită pentru provocările viitoare printr-o bună guvernanță internă și prin dialog constant cu cetățenii și mediul de afaceri.

6. Sunt suficiente structurile din teritoriu?

Structurile din teritoriu sunt esențiale, fiind cele care aplică zilnic protecția consumatorului acolo unde are loc tranzacția. Este clar că există presiuni mari asupra lor, însă direcția noastră este de a le sprijini prin coordonare unitară și instrumente moderne, astfel încât standardul de protecție să fie același în toată țara.

7. Vor urma restructurări de personal la ANPC?

Nu discutăm despre restructurări. Politica actuală a Guvernului este orientată spre eficiență și servicii pentru cetățeni, iar pentru ANPC acest lucru înseamnă să valorificăm experiența oamenilor pe care îi avem. Obiectivul este consolidarea echipelor printr-o organizare mai bună și proceduri simplificate, pentru a livra consumatorilor răspunsuri rapide, corecte și predictibile.

8. Mit sau realitate: marii retaileri sunt tratați preferențial față de micii comercianți?

Legea se aplică tuturor, fără diferențieri. Diferența este doar de impact: atunci când un mare retailer greșește, milioane de consumatori pot fi afectați, de aceea controalele sunt mai vizibile acolo. Dialogul cu marile rețele există, inclusiv prin AMRCR, dar dialog nu înseamnă indulgență, ci canale clare pentru conformare. Sancțiunile apar atunci când regulile sunt încălcate. Orice derapaj individual al unor comisari sau conducători locali este separat de linia instituțională și tratat strict conform legii.

9. Ar trebui să ne temem de ANPC?

ANPC este o autoritate de forță a statului român, la fel ca Antifraudă, Vamă sau ANSVSA, dar scopul ei nu este să intimideze. Rolul nostru este să asigurăm ordine și echitate în piață, prin aplicarea uniformă a regulilor. Consumatorii trebuie să simtă că au un aliat atunci când drepturile lor sunt încălcate, iar comercianții să știe că pot conta pe un cadru corect și predictibil. Respectul și încrederea în ANPC nu se câștigă prin frică, ci prin consecvență, profesionalism și hotărâre.