Ultima zi în uniformă pentru șeful de gardă al Stației de Pompieri Balș

Ultima zi în uniformă pentru șeful de gardă al Stației de Pompieri...

Prima zi a lunii octombrie a adus un moment emoționant pentru colectivul Stației de Pompieri Balș. Plutonierul adjutant șef Nicolae Vlăsceanu, șef gardă intervenție-stingere, a îmbrăcat pentru ultima dată uniforma de militar, marcând astfel încheierea unei cariere impresionante de 25 de ani. De-a lungul activității sale, Vlăsceanu a participat la mii de misiuni de salvare și stingere a incendiilor, intervenind cu profesionalism și curaj în sprijinul oamenilor aflați în situații de risc. Colegii îl descriu drept un om dedicat, disciplinat și mereu gata să răspundă chemării datoriei.

„Pentru devotamentul și efortul depus în slujba țării, îi transmitem un sincer Mulțumesc și îi dorim ca noua etapă a vieții să îi aducă liniște, sănătate și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.

Retragerea plutonierului adjutant șef Nicolae Vlăsceanu lasă în urmă nu doar un loc gol în echipa pompierilor din Balș, ci și un exemplu de profesionalism și devotament pentru generațiile care vin.