Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, transmite un mesaj de apreciere seniorilor de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Astăzi, 1 octombrie 2025, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, a transmis un mesaj de respect și recunoștință pentru seniorii orașului.

„Ne gândim mai mult ca în alte perioade ale anului la cei care, prin muncă, sacrificiu și iubire, au contribuit la dezvoltarea comunității noastre. Persoanele vârstnice reprezintă reperul nostru, sursa noastră de echilibru și înțelepciune, cei care ne ajută să păstrăm tradițiile și valorile noastre”, a declarat primarul.

Ion Doldurea a subliniat angajamentul administrației locale de a continua sprijinul pentru proiectele și inițiativele dedicate îmbunătățirii vieții seniorilor. „Vă doresc multă sănătate și mulți ani în care să simțiți prețuirea, respectul și recunoștința pe care vi le purtăm!”, a adăugat acesta.