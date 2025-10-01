Noul Computer Tomograf de la SJU Slatina, inaugurat de Ziua Persoanelor Vârstnice

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată într-un mod special la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Miercuri, 1 octombrie 2025, unitatea medicală a pus în funcțiune noul Computer Tomograf Revolution Maxima, achiziționat printr-un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă, derulat prin PNRR și susținut de Consiliul Județean Olt.

Primul pacient care a beneficiat de investigație a fost doamna Maria, în vârstă de 77 de ani, fostă angajată în comerț. Venită cu trimitere de la medicul de familie și analizele necesare, aceasta a fost întâmpinată cu urări de „La mulți ani și multă sănătate” din partea personalului medical al Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

„Este bine la spitalul nostru. Vă mulțumesc!”, a declarat pacienta după efectuarea rapidă a investigației.

Reprezentanții SJU Slatina transmit că noul Computer Tomograf va funcționa în cadrul Ambulatoriului de Specialitate și va contribui la creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților din județul Olt.

În același context, conducerea spitalului a anunțat lansarea campaniei „Mai bine pentru vârstnicii noștri”, dedicată întregii luni octombrie. Aceasta va include sfaturi medicale, soluții pentru problemele de sănătate frecvente ale seniorilor și recomandări venite din partea specialiștilor unității medicale, cu scopul de a promova un stil de viață sănătos la vârsta a treia.

„Le mulțumim tuturor celor care au încredere în noi și beneficiază de serviciile oferite de unitatea noastră medicală. Suntem aici să facem din bine și mai bine!”, transmit reprezentanții SJU Slatina.