Mamograf digital de ultimă generație, pus în funcțiune la Spitalul Județean de Urgență Slatina

1 octombrie, Ziua Internațională de Luptă împotriva Cancerului la Sân, aduce o veste importantă pentru pacientele din județul Olt. Spitalul Județean de Urgență Slatina a pus în funcțiune un nou mamograf digital de înaltă performanță, achiziționat printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR, cu sprijinul Consiliului Județean Olt.

Aparatul de ultimă generație permite realizarea de imagini 3D, cu tomosinteză, fără iradiere, ceea ce înseamnă o investigație mai rapidă, mai sigură și mai confortabilă pentru paciente. Sistemul gantry versatil asigură o examinare completă și complexă, facilitând depistarea cancerului mamar în stadii incipiente.

„Este o investiție extrem de importantă pentru sănătatea femeilor din județul Olt. Un diagnostic rapid și corect poate salva vieți”, transmit reprezentanții unității medicale.

Cancerul de sân rămâne una dintre cele mai răspândite forme de cancer în România, ocupând locul al doilea ca incidență. Statisticile arată că una din opt femei poate dezvolta această boală, iar efectuarea anuală a unei mamografii poate face diferența între o evoluție gravă și o viață salvată.

Investigația este gratuită, fiind decontată de Casa de Asigurări de Sănătate, și se realizează pe baza unei trimiteri de la medicul de familie. Programările se fac la Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Slatina.

„Suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt”, este mesajul transmis de cadrele medicale cu ocazia punerii în funcțiune a noului echipament.