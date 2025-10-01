Jandarmii olteni, gest de recunoștință pentru vârstnici de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Astăzi, 1 octombrie 2025, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt au adus un omagiu seniorilor comunității printr-un gest simbolic, plin de emoție și respect.

Pe străzile din județ, jandarmii au oferit flori persoanelor vârstnice întâlnite, fiecare floare purtând un mesaj simplu, dar puternic: „Sunteți izvor de iubire și speranță”.

Prin această acțiune, Jandarmeria Olt a dorit să sublinieze importanța și valoarea generațiilor de ieri, care prin demnitate, muncă și iubire au contribuit la construirea prezentului. „Respectul față de seniori nu se exprimă prin cuvinte mari, ci prin gesturi mici, făcute din inimă”, au transmis reprezentanții instituției.

Ziua de 1 octombrie reprezintă nu doar un moment de celebrare, ci și un apel la reflecție asupra rolului esențial pe care vârstnicii îl au în comunitate. Lecțiile de viață și experiența lor rămân repere pentru generațiile de astăzi și de mâine.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt urează tuturor seniorilor sănătate și putere, subliniind că aceștia reprezintă temelia societății.

La mulți ani tuturor vârstnicilor!