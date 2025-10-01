Forțe de ordine mobilizate la Slatina. Controale în școli, trafic și zone comerciale

Slatina a fost, astăzi, 1 octombrie 2025, scena unei acțiuni de amploare organizate de Poliția Municipiului, menită să asigure un climat optim de ordine și siguranță publică. Operațiunea, desfășurată cu efective mărite, a vizat creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și protejarea mediului școlar.

La acțiune au participat polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră și investigarea criminalității economice, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, polițiști locali din cadrul Poliției Locale Slatina, jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt și reprezentanți ai Registrului Auto Român – Olt.

Printre activitățile desfășurate s-au numărat:

– verificări în unitățile de învățământ, pentru identificarea elevilor care absentează de la cursuri;

– controale la societăți comerciale aflate în apropierea școlilor;

– verificări la săli de jocuri de noroc din zonele frecventate de elevi și liceeni;

– acțiuni pe linie rutieră, derulate împreună cu reprezentanții R.A.R. – Olt, pentru depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație și pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor.

Autoritățile transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a menține siguranța comunității și de a preveni faptele ce pot afecta liniștea civică și siguranța rutieră.