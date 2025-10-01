Facilitate fiscală la Scornicești. Scutire de majorări pentru contribuabilii cu restanțe

Primăria orașului Scornicești, printr-o hotărâre adoptată în ședința Consiliului Local din 30 septembrie 2025, anunță o măsură de sprijin pentru cetățenii care înregistrează datorii la bugetul local.

Conform deciziei, persoanele fizice care își achită integral obligațiile fiscale restante la data de 30 septembrie 2025, până cel târziu pe 15 decembrie 2025, vor fi scutite de plata majorărilor aferente.

Primarul Daniel Tudor a precizat că această inițiativă are ca scop facilitarea achitării datoriilor și reducerea presiunii financiare asupra contribuabililor. „Este o oportunitate prin care dorim să venim în sprijinul dumneavoastră, pentru a vă putea achita datoriile mai ușor și pentru a evita costuri suplimentare”, a transmis edilul.

Autoritățile locale îi încurajează pe cetățeni să profite de această facilitate până la termenul-limită stabilit.