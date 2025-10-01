„Doctor pentru acasă”. Slatina aduce consultațiile medicale la ușa celor vulnerabili

Primăria municipiului Slatina, în parteneriat cu Asociația Newlife Newtime Newhope, lansează un program inedit menit să ofere sprijin direct celor care au cea mai mare nevoie, consultații medicale gratuite la domiciliu.

Inițiativa, anunțată de primarul Mario De Mezzo, se va desfășura în perioada 1 octombrie-10 decembrie 2025 și se adresează persoanelor vârstnice, bolnavilor cronici și celor cu mobilitate redusă.

Primele 400 de persoane care se înscriu telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0771212112, începând cu data de 1 octombrie, vor beneficia de consultații gratuite direct la domiciliu.

Obiectivele proiectului sunt clare: sprijinirea pacienților cu boli cronice, facilitarea accesului la servicii medicale, prevenirea complicațiilor prin monitorizare periodică.

„Doctor pentru acasă” marchează îndeplinirea unei promisiuni electorale, dar mai ales o investiție în sănătatea comunității. „Grija pentru oameni înseamnă fapte, nu vorbe”, a subliniat primarul Mario De Mezzo, adăugând că proiectul aduce un plus de siguranță și confort celor aflați în situații vulnerabile.

Prin acest demers, autoritățile locale transmit un mesaj clar: „În Slatina, fiecare cetățean contează! ”