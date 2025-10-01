Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Respect și recunoștință pentru seniorii României”

Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, a transmis un mesaj de apreciere și urări de sănătate tuturor pensionarilor din România.

„Le urez tuturor seniorilor ani mulți cu sănătate și îmi reafirm angajamentul de a promova respectul, drepturile și incluziunea socială a persoanelor în vârstă, chiar din Parlamentul României”, a declarat deputatul.

Țiu a subliniat importanța contribuției vârstnicilor la societate, arătând recunoștință și omagiind eforturile și realizările acestora: „Le aduc astăzi seniorilor omagiul, recunoașterea și mulțumirea noastră pentru tot ceea ce au făcut pentru comunitate”.

Deputatul își propune ca, prin activitatea sa parlamentară, să susțină politici care să protejeze drepturile persoanelor în vârstă și să le faciliteze integrarea socială activă, respectând rolul esențial al seniorilor în societatea românească.