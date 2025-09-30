Vlad Vișan, vicecampion la Grand Prix-ul de judo de la Qingdao

Judo-ul românesc are din nou motive de mândrie. Sportivul Vlad Vișan a reușit o performanță remarcabilă, obținând medalia de argint la prestigiosul Grand Prix desfășurat la Qingdao, în cadrul categoriei –90 kg.

Parcursul său a fost unul spectaculos, judoka român demonstrând forță, tehnică și o strategie impecabilă în confruntările din drumul spre finală. În ultimul act, Vișan s-a duelat cu sportivul rus Astemir Abazov, într-o luptă intensă care a confirmat nivelul său valoric pe scena internațională.

Rezultatul obținut nu reprezintă doar o medalie de argint, ci și o confirmare a faptului că România are un reprezentant de elită în judo-ul mondial. Vlad Vișan se impune astfel printre cei mai buni judoka ai momentului, arătând că este pregătit să lupte pentru marile obiective, inclusiv calificarea și participarea la Jocurile Olimpice.

Performanța de la Qingdao consolidează statutul lui Vișan ca unul dintre liderii judo-ului românesc și dă speranțe suporterilor că drumul său către gloria olimpică este mai aproape ca oricând.