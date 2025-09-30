VIDEO. Patrulare cu rezultat neașteptat. Doi tineri opriți de jandarmi în Slatina, prinși cu substanțe suspecte

O patrulare de rutină a jandarmilor olteni s-a transformat într-o intervenție cu rezultat neașteptat, duminică seara, în municipiul Slatina. Pe 28 septembrie, în jurul orei 20:00, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, Detașamentul 1 Jandarmi Mobil Slatina, aflat în misiune pe strada Primăverii, a observat doi tineri care, la vederea forțelor de ordine, au devenit agitați și au încercat să se îndepărteze rapid.

Jandarmii i-au oprit și legitimat, iar în urma controlului preventiv au descoperit asupra lor două folii din staniol ce conțineau fragmente vegetale de culoare galben-verzuie, cu miros înțepător, susceptibile de a fi substanțe cu efecte psihoactive. Cei doi, ambii în vârstă de 19 ani, au fost conduși la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor, iar bunurile găsite au fost ridicate în vederea expertizei. Întreaga intervenție a fost realizată conform legii și documentată cu ajutorul camerelor video tip body-cam.

Jandarmeria Olt face apel către cetățeni, în special către tineri, să evite tentațiile consumului de substanțe interzise și reamintește că prevenirea și combaterea acestui fenomen constituie o prioritate permanentă. Reprezentanții instituției subliniază că aceste substanțe reprezintă un real pericol pentru sănătate și atrag consecințe juridice grave. Totodată, orice comportament suspect sau situație de risc poate fi semnalat imediat la numărul unic de urgență 112 sau direct jandarmilor aflați în teren.